В Москве на Троекуровском кладбище простились со знаменитой певицей.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru

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Умерла Валентина Легкоступова

В Москве на Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой.

«Кремировали. Я спросила у служителя. Сначала не поняла, почему уехал гроб… И спросила я почему маму вывезли. Когда вывезли маму, я сразу поняла, что сейчас будет то, что ее глубоко травмирует», — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подруга знаменитости Наталья Штурм.

Певица подчеркнула, что это было очень тяжелое зрелище для всех присутствующих. Особенно для тех, кто растил Валентину с детства. Друзья старались всех искренне поддержать.

«Феликс, тихо рыдал… Весь в слезах. Рыдал. Первый раз видела. Осетин, мужественный парень», — рассказала Наталья.

Она отметила, что все прошло очень достойно. Без скандалов, что немаловажно.

«Очень красивый белый гроб, обрамленный цветами… Шикарно все было, спокойно, достойно. Валя была очень красивая», — подчеркнула певица.

В завершение Наталья Штурм сообщила, что Юрия Фирсова никто не видел. Она подтвердила, что был второй муж Легкоступовой Алексей Григорьев в очень тяжелом эмоциональном состоянии.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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