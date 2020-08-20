Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Валентиной Легкоступовой. Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа на 55-м году жизни, не приходя в сознание. За неделю до этого ее дочь Анетта Бриль нашла мать, предположительно в нетрезвом состоянии, с травмой головы. Девушка отправила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую клинику, откуда супруг Легкоступовой сбежал. Артистке же стало хуже, ее доставили в больницу с отеком мозга, но спасти не смогли.

Похороны заслуженной артистки РФ прошли в закрытом формате, без присутствие прессы. Проводить Легкоступову в последний путь пришли ее близкие, поклонники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, второй супруг певицы Алексей Григорьев и другие.

Как пишут «Дни.ру», Анетта Бриль, стоя у гроба матери, поклялась ей, что позаботится обо всех членах семьи и не даст никому опорочить ее имя.

«Моя мама была лучшей в мире бабушкой, тещей, дочерью. Мамочка, я клянусь тебе, что никогда в жизни не позволю очернять и порочить твое имя», — сказала безутешная девушка.

Как пишет Starhit.ru, вдовец Легкоступовой, которого некоторые обвиняют в смерти певицы, приехал на траурную церемонию одним из последних. Он не контактировал с близкими покойной, а когда подошел к гробу, не выдержал и расплакался. После этого его вывели из зала и увезли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что матери Легкоступовой стало плохо на похоронах дочери.