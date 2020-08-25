В Пресненском суде опровергли продажу билетов на суд по делу Ефремова

Эфирная новость 17

Стоимость услуги на сайте объявлений предприимчивые дельцы оценили в полмиллиона рублей.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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На процесс по делу Михаила Ефремова начали продавать билеты. На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось подобное предложение. Автор пообещал организовать место в первом ряду на судебном заседании. Стоимость услуги оценили в полмиллиона рублей.

В Пресненском суде столицы поспешили заявить, что процесс проходит в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий. Если не хватает места в зале, организована видеотрансляция. Кстати, объявление о продаже билетов уже удалено с сайта.

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