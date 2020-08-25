В Пресненском суде опровергли продажу билетов на суд по делу Ефремова

На процесс по делу Михаила Ефремова начали продавать билеты. На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось подобное предложение. Автор пообещал организовать место в первом ряду на судебном заседании. Стоимость услуги оценили в полмиллиона рублей.

В Пресненском суде столицы поспешили заявить, что процесс проходит в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий. Если не хватает места в зале, организована видеотрансляция. Кстати, объявление о продаже билетов уже удалено с сайта.