В Пресненском суде опровергли продажу билетов на суд по делу Ефремова
Стоимость услуги на сайте объявлений предприимчивые дельцы оценили в полмиллиона рублей.
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На процесс по делу Михаила Ефремова начали продавать билеты. На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось подобное предложение. Автор пообещал организовать место в первом ряду на судебном заседании. Стоимость услуги оценили в полмиллиона рублей.
В Пресненском суде столицы поспешили заявить, что процесс проходит в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий. Если не хватает места в зале, организована видеотрансляция. Кстати, объявление о продаже билетов уже удалено с сайта.
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