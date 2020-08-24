Пашаев заявил об угрозах в свой адрес из-за работы с Ефремовым
Адвокат актера сообщил, что против него собираются завести уголовное дело.
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что против него собираются инициировать уголовное дело, если он не откажется от защиты звезды, обвиняемого в "смертельном" ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "МК.Срочные новости".
Согласно данным канала, Пашаев уже даже обратился в Следственный комитет РФ и написал заявление на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СКР Александра Бастрыкина.
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