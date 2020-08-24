Пашаев заявил об угрозах в свой адрес из-за работы с Ефремовым

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что против него собираются инициировать уголовное дело, если он не откажется от защиты звезды, обвиняемого в "смертельном" ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "МК.Срочные новости".

Согласно данным канала, Пашаев уже даже обратился в Следственный комитет РФ и написал заявление на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СКР Александра Бастрыкина.

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