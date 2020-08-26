Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в интервью URA.RU обозначил главную опасность начала учебного года. По словам первого зампреда думского комитета по образованию и науке, существует риск всплеска заболеваемости гриппом из-за новых штаммов вируса.

Геннадий Онищенко отметил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация с коронавирусом позволяет даже в самых интенсивных очагах инфицирования начать учебных год вовремя.

«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Геннадий Онищенко.

Депутат добавил, что профильным ведомствам уже поставлена задача провести вакцинацию 70% населения страны. В первую очередь прививки будут ставить школьникам, учителям, врачам и представителям старшего поколения. Геннадий Онищенко подчеркнул, что трудоспособные россияне должны получать препараты от гриппа за счет страховых компаний или работодателя.

Экс-главный санитарный врач отметил, что COVID-19 никуда не исчез. Несмотря на это, обществу нужно начать возвращаться к обыденной жизни с соблюдением защитных мер.

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