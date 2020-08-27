«Я возвращаюсь!» — Михаил Саакашвили едет в Грузию

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Василий Заика
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Экс-президент страны отметил, что все созданное в период его правления до сих пор функционирует.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergii Kharchenko, Facebook @SaakashviliMikheil

Тема:
Украинский кризис

Бывший грузинский лидер и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook выложил видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться на родину.

52-летний политик не единожды комментировал предстоящие выборы в парламент Грузии и отмечал, что не считает действующее руководство страны легитимным. Те заявления Михаила Саакашвили послужили причиной отзыва грузинского посла из Киева. В Тбилиси высказывания бывшего президента расценили как вмешательство в государственные дела.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего основного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, какой я есть, без условий и требований, и я это очень ценю», — написал Михаил Саакашвили.

По его словам, на протяжении семи прошедших лет ему удалось пройти через много и приобрести достаточный опыт, а также знания, чтобы лучше служить своей стране и не допускать вновь ошибок. Михаил Саакашвили выразил уверенность, что грузинский народ должен и может жить намного лучше и богаче.

«Я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения… <…> Период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заключил бывший президент Грузии.

Михаил Саакашвили после отъезда из Грузии в 2013 года стал фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно приговорен к тюремным срокам. В 2015 году он был назначен губернатором Одесской области Украины. В ноябре 2016 года лидер Незалежной Петр Порошенко отправил политика в отставку из-за невыполнения обещаний и ухудшения экономических показателей. В июле 2017 президент Украины лишил Михаила Саакашвили гражданства.

В феврале 2018 года экс-губернатор Одесской области был выслан в Польшу. В конце мая 2019 года новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса.

Тема:
Украинский кризис
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