Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Бывший президент Грузии уверен, что Незалежная находится на пороге масштабной катастрофы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Nick White, uwe umstätter; vesti.ua; Известия / Тарас Петренко
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса. Соответствующее заявление бывший президент Грузии сделал во время в интервью Дмитрию Гордону.
По словам политика, Незалежная в настоящий момент находится на пороге масштабной катастрофы.
«Мы (стоим — Прим.ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — заявил Михаил Саакашвили.
Глава исполкома совета реформ добавил, что для преодоления кризисной ситуации украинцы должны работать. Таким путем, по мнению Михаила Саакашвили, можно исправить сложившую обстановку всего за 100 дней.
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