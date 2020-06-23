Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса. Соответствующее заявление бывший президент Грузии сделал во время в интервью Дмитрию Гордону.

По словам политика, Незалежная в настоящий момент находится на пороге масштабной катастрофы.

«Мы (стоим — Прим.ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — заявил Михаил Саакашвили.

Глава исполкома совета реформ добавил, что для преодоления кризисной ситуации украинцы должны работать. Таким путем, по мнению Михаила Саакашвили, можно исправить сложившую обстановку всего за 100 дней.

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