Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

|
Василий Заика
39

Бывший президент Грузии уверен, что Незалежная находится на пороге масштабной катастрофы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Nick White, uwe umstätter; vesti.ua; Известия / Тарас Петренко

Тема:
Украинский кризис

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса. Соответствующее заявление бывший президент Грузии сделал во время в интервью Дмитрию Гордону.

По словам политика, Незалежная в настоящий момент находится на пороге масштабной катастрофы.

«Мы (стоим — Прим.ред.) перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — заявил Михаил Саакашвили.

Глава исполкома совета реформ добавил, что для преодоления кризисной ситуации украинцы должны работать. Таким путем, по мнению Михаила Саакашвили, можно исправить сложившую обстановку всего за 100 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина никогда не победит Россию.

Тема:
Украинский кризис
23 июн
В Киеве насчитали России многомиллионный долг за базирование флота в Крыму
23 июн
Экс-министр Украины математически рассчитал шансы победы над Россией
21 июн
Путин: Россия «не приобретала» Крым
21 июн
Тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине
20 июн
Госдеп США привьет украинцам американские ценности через кино
20 июн
Новейшие минометы украинского концерна признали небоеспособными
18 июн
Напавший на Российский центр науки и культуры в Киеве заочно арестован
17 июн
Хорватский футболист, кричавший «Слава Украине», переедет в Россию?
16 июн
Мэр Киева Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире
16 июн
Москва направила ноту протеста Киеву из-за антироссийской акции 12 июня

Читайте также

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
ТОП-4 знаков зодиака, которые часто женятся и разводятся

Последние новости

23:41
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
23:27
Операция по задержанию криминальных лидеров проходит в Москве
23:16
Серега «кайфанул» под «Черный бумер» после конфликта с Давидом Манукяном
23:02
Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
22:42
Очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы
22:37
«Любовь внутри меня»: Бузова поделилась нежным фото со свидания с Манукяном

Сейчас читают

Адвокат рассказал о «суррогатных младенцах», найденных в квартире в Москве
Подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок