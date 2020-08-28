Что грозит журналистам, сделавшим снимки Легкоступовой в гробу?

Журналистов, тайком пробравшихся на церемонию прощания и сделавших снимки Валентины Легкоступовой в гробу, могут призвать к ответственности, сообщает Инфореактор.

Похороны исполнительницы хита «Ягода-малина» прошли в Москве 20 августа в закрытом формате. И как бы родственники певицы не умоляли не снимать в траурном зале, скандальные фотографии все же были сделаны и позже просочились в сеть.

В этой ситуации семья смело может подать на фотографа в суд. Автора скандальных снимков при этом могут заставить выплачивать крупный штраф, считает юрист Денис Ульянов.

«Вопрос неоднозначный, ведь публикация любых лиц, в том числе покойных, не допускается без согласия, но закон у нас делает исключение на лиц публичных и медийных», — прокомментировал случай эксперт.

По его мнению, шансы на удовлетворения иска в случае судебных тяжб окажутся примерно 50/50.

«Нужно понимать, что это труп человека, а не сам человек, и имеется нежелание семьи. Но также нужно учесть положение закона о публичности», — заключил юрист.

Журналисты пробрались на церемонию прощания с певицей под видом друзей и поклонников. По информации некоторых СМИ, за снимки с похорон заказчик отдал порядка полумиллиона рублей. Однако официального подтверждения этому нет.

Валентина Легкоступова скончалась в Москве 14 августа на 55-м году жизни, находясь в больнице. В медицинское учреждение певицу доставили с серьезной травмой головы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валентина Легкоступова могла предчувствовать грядущую смерть.