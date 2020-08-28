Мать Легкоступовой попала в больницу после похорон дочери

Мать известной российской певицы Валентины Легкоступовой была экстренно госпитализирована после церемонии прощания с единственной дочерью. Об этом сообщают «Народные новости».

Как отмечает издание, женщина очень тяжело переживала утрату, однако старалась не показывать, что творилось в ее душе. На похороны родительницу исполнительницы хита «Ягода-малина» привезли на кресле-каталке. 72-летняя Галина Ивановна пыталась держаться, однако во время панихиды не выдержала —ее доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. На утро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому.

Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисты сделали фото Легкоступовой в гробу.