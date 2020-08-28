Мать Легкоступовой попала в больницу после похорон дочери

|
Карина Бернтгольц
2 210

На церемонию прощания со знаменитой певицей женщину привезли на кресле-каталке.

Мать Легкоступовой попала в больницу после похорон дочери

Фото: Instagram @legkostupovavalen

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Мать известной российской певицы Валентины Легкоступовой была экстренно госпитализирована после церемонии прощания с единственной дочерью. Об этом сообщают «Народные новости».

Как отмечает издание, женщина очень тяжело переживала утрату, однако старалась не показывать, что творилось в ее душе. На похороны родительницу исполнительницы хита «Ягода-малина» привезли на кресле-каталке. 72-летняя Галина Ивановна пыталась держаться, однако во время панихиды не выдержала —ее доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. На утро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому.

Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисты сделали фото Легкоступовой в гробу. 

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
28 авг
Что грозит журналистам, сделавшим снимки Легкоступовой в гробу?
28 авг
Какие подробности личной жизни Фирсов скрывал от Легкоступовой?
27 авг
Сын вдовца Легкоступой открыл тайну «исчезновения» отца
25 авг
Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии
25 авг
Штурм опубликовала компромат на вдовца Легкоступовой — видео
25 авг
«Искренне раскаивается»: психотерапевт оценил поведение вдовца Легкоступовой
25 авг
Дочь Легкоступовой отправила в последний путь мать с таинственным подарком
24 авг
«Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?
24 авг
«Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
24 авг
Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
У экс-супруги Ефремова похитили более одного миллиона рублей
9:17
Видео: Мощный ураган Лаура обрушился на США. Есть жертвы
9:02
Вместо отдыха кошмар: Прокуратура проверила нелегальный дом престарелых
8:51
Великий день Успения Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа
8:43
«Умирают до сих пор»: пульмонолог рассказал, чем опасен диагноз Билана
8:32
Небольшим самолетам могут разрешить перевозить людей и грузы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Что грозит журналистам, сделавшим снимки Легкоступовой в гробу?
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок