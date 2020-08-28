Мать Легкоступовой попала в больницу после похорон дочери
На церемонию прощания со знаменитой певицей женщину привезли на кресле-каталке.
Фото: Instagram @legkostupovavalen
Мать известной российской певицы Валентины Легкоступовой была экстренно госпитализирована после церемонии прощания с единственной дочерью. Об этом сообщают «Народные новости».
Как отмечает издание, женщина очень тяжело переживала утрату, однако старалась не показывать, что творилось в ее душе. На похороны родительницу исполнительницы хита «Ягода-малина» привезли на кресле-каталке. 72-летняя Галина Ивановна пыталась держаться, однако во время панихиды не выдержала —ее доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисты сделали фото Легкоступовой в гробу.
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