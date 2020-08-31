«Кобец» и «Добросвинский»: Ефремов и адвокат потерпевших обменялись колкостями в суде
Актер и защитник получили замечание от судьи за неподобающее поведение.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Михаил Ефремов и адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский получили замечание от судьи за неподобающее поведение в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.
Так, комментируя реакцию свидетеля на показанную в суде запись с места аварии, Добровинский выпалил:
«Это полный Кобец!»
При этой реплике защитник сослался на очевидца Александра Кобеца, который утверждал, что за рулем в момент смертельной аварии находился не Ефремов. В свою очередь заслуженный артист не преминул парировать Добровинскому.
«А вы Добросвинский!» — заявил Ефремов адвокату.
После искрометного обмена колкостями оба обидчика получили замечание от судьи за неподобающее поведение, которое было занесено в протокол.
Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель ДТП рассказал суду о «лохматом» пассажире в авто Ефремова.
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