«Смутно помню»: Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП
Актер заявил, что не может вспомнить, каким образом оказался в машине.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Актер Михаил Ефремов признался, что перед ДТП со смертельным исходом выпил бутылку водки. Об этом он рассказал во время дачи показаний в Пресненском суде Москвы 31 августа.
«Я смутно помню этот день с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво», — заявил заслуженный артист РФ.
Актер также сообщил, что, по рассказу друга, он звонил ему в 12 часов дня уже «совсем пьяный» и подчеркнул, что не помнит, как оказался в машине: сам ли он туда сел или его туда «втянули». По его словам, в себя он приходить начал только 9 июня, и то не мог вспомнить всего, что произошло.
При этом Ефремов заявил, что изначально признал вину в аварии из-за того был «с похмелья» и осознавал, что срок в этом случае будет меньше.
Ранее 5-tv.ru писал, за что Ефремова привлекали к уголовной ответственности в 2013 году.
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