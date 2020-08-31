«Смутно помню»: Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП

Актер Михаил Ефремов признался, что перед ДТП со смертельным исходом выпил бутылку водки. Об этом он рассказал во время дачи показаний в Пресненском суде Москвы 31 августа.

«Я смутно помню этот день с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво», — заявил заслуженный артист РФ.

Актер также сообщил, что, по рассказу друга, он звонил ему в 12 часов дня уже «совсем пьяный» и подчеркнул, что не помнит, как оказался в машине: сам ли он туда сел или его туда «втянули». По его словам, в себя он приходить начал только 9 июня, и то не мог вспомнить всего, что произошло.

При этом Ефремов заявил, что изначально признал вину в аварии из-за того был «с похмелья» и осознавал, что срок в этом случае будет меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Ефремова привлекали к уголовной ответственности в 2013 году.