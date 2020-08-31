За что Ефремова в 2013 году привлекали к уголовной ответственности?

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Нюра Незванова
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Данные об этом стали известны во время очередного заседания Пресненского суда в Москве по делу о «пьяном» ДТП с участием актера.

За что Ефремова в 2013 году привлекали к уголовной ответственности?

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов ранее имел опыт общения с правоохранителями, а в частности, он привлекался к уголовной ответственности в 2013 году за хулиганство. Такие данные содержались в старых показаниях актера, которые он дал на допросе. Во время очередного заседания в Пресненском суде Москвы 31 августа их зачитал прокурор.

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ („Хулиганство“), это было в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией», — пояснил Ефремов.

Других подробностей этого дела не приводится.

В ходе заседания актер стал рассказывать о том, что помнит в тот роковой вечер, когда в результате аварии на Смоленской площади погиб Сергей Захаров. Ранее 5-tv.ru подробно писал об этом.

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