ВОЗ поставил Швецию в пример успешной борьбы с коронавирусом
Специалист сетовал на то, что власти многих стран приняли недостаточное количество мер для борьбы с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Jack Abuin
Представитель Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic похвалил правительство Швеции за те меры в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые они приняли. Более того, он поставил эту страну в пример для других государств.
Дэвид Набарро подчеркнул, что правительство Швеции оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству, что является очень важным в данном вопросе. Кроме того, ученый отметил, что тактика борьбы с распространением инфекции может быть успешной лишь при высокой ответственности граждан к этому вопросу.
Швеция не стала вводить в стране жесткие карантинные меры, положившись на ответственность граждан в вопросе личной гигиены и ношения средств защиты, именно такой модели, по словам Набарро, следует придерживаться всем остальным государствам.
К слову, специалисты и ранее отмечали, что такие методы оправданы с экономической точки зрения в случае с малонаселенной Швецией, где большая часть жителей живет относительно изолированной жизнью, работая при частных домохозяйствах. Однако отказ от ограничений режима в шведских домах престарелых и других местах спровоцировал смертность от коронавируса. В расчете на душу населения число умерших в Италии — свыше 35 тысяч человек — составляет около 600 на миллион человек, а в Швеции — почти шесть тысяч человек на миллион, подытоживает издание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ назвали четыре условия открытия границ между странами.
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