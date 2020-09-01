«Рецепт катастрофы»: в ВОЗ назвали четыре условия открытия границ между странами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за открытие границ и отмену введенных из-за коронавируса ограничений, но только при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, назвав «рецептом катастрофы» бесконтрольное сообщение между странами.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ назвал четыре главных шага, которые должны пройти страны для возвращения к нормальной жизни. В первую очередь необходимо ограничить распространение коронавируса в местах большого скопления людей, таких как ночные клубы, стадионы, крупные религиозные собрания. Вторым условием должна стать защита наиболее уязвимых групп и, как следствие, сокращение смертности от заболевания. Кроме того, вносить свой вклад в общую безопасность должен каждый — людям необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и регулярно мыть руки. В свою очередь власти должны принять все необходимые меры для выявления, тестирования, изоляции и лечения заразившихся, а также отслеживания контактов.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 25 миллионов заразившихся коронавирусом нового типа, число умерших приближается к 850 тысячам. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в ВОЗ констатировали значительное «омоложение» COVID-19 в странах азиатско-тихоокеанского региона.