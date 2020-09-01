«Рецепт катастрофы»: в ВОЗ назвали четыре условия открытия границ между странами

|
Светлана Александрова
26

По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, бесконтрольная отмена ограничений приведет к катастрофе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Isai Hernandez; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за открытие границ и отмену введенных из-за коронавируса ограничений, но только при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, назвав «рецептом катастрофы» бесконтрольное сообщение между странами.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ назвал четыре главных шага, которые должны пройти страны для возвращения к нормальной жизни. В первую очередь необходимо ограничить распространение коронавируса в местах большого скопления людей, таких как ночные клубы, стадионы, крупные религиозные собрания. Вторым условием должна стать защита наиболее уязвимых групп и, как следствие, сокращение смертности от заболевания. Кроме того, вносить свой вклад в общую безопасность должен каждый — людям необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и регулярно мыть руки. В свою очередь власти должны принять все необходимые меры для выявления, тестирования, изоляции и лечения заразившихся, а также отслеживания контактов.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 25 миллионов заразившихся коронавирусом нового типа, число умерших приближается к 850 тысячам. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в ВОЗ констатировали значительное «омоложение» COVID-19 в странах азиатско-тихоокеанского региона.

Тема:
Эпидемия коронавируса
31 авг
Как будет выглядеть учебный процесс в школах, рассказала глава Роспотребнадзора
31 авг
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России?
31 авг
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
31 авг
Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией
30 авг
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
29 авг
Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
29 авг
Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
27 авг
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
27 авг
«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
26 авг
Украина на месяц закрыла границы для иностранцев

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
Как победа оппозиции в Черногории повлияет на отношения с Россией
1:48
Двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу Дамаска
1:34
«Рецепт катастрофы»: в ВОЗ назвали четыре условия открытия границ между странами
1:20
Сидел или не сидел Ефремов и где: суд выслушал свидетелей с двух сторон
1:00
Путин повысил зарплаты госчиновников, генпрокурора и председателя СК
0:46
День Феклы-свекольницы: что можно и категорически нельзя делать на 1 сентября

Сейчас читают

«Ситуация нереальная»: паразитологи и серпентологи спорят, кто заполз в рот спящей женщине
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок