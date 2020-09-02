Кто был за рулем автомобиля Ефремова в момент смертельного ДТП и почему актер до сих пор не признал вину?

Ивана Стебунова подозревают в том, что именно он сидел за рулем в машине Ефремова. Как актер театра и кино отреагировал на обвинения? Какие новые показания дал сам Михаила Олегович? И почему артист сначала отказался от услуг своего адвоката, а потом вновь заключил с ним соглашение? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Судебное дело Михаила Ефремова все больше напоминает шоу. Пока в зале заседания разбирают трагедию, у входа толпа устраивает настоящий фарс. Процесс над актером стал центром притяжения любителей скандалов и бесплатного пиара. Так на очередном заседание появились блогер Кирилл «Руки-Базуки», колдун Иван Кулебякин, модель Олеся Малибу и другие эпатажные персонажи.

«Почему у нас алкоголики садятся за руль? Еще кто-то его защищает, я вообще в шоке», — возмущается модель Олеся Малибу.

Коллега Михаила Ефремова актер Михаил Горевой пришел то ли поддержать друга, то ли понаблюдать за представлением:

«Я слежу за сюжетом и за страстями. Это интересно, как в театре. Жестоко очень».

Никита Джигурда в суд ходит, как на работу. Шоумен уверен, актер не виноват, его подставили. И Джигурда не одинок в своих конспирологических теориях. Ранее защита Ефремова привела в суд автоэксперта по фамилии Фиалко, который настаивал, что спровоцировать ДТП могло вмешательство хакеров в электронику джипа, а также влияние энергетических аномалий.

«Каждое место обладает своей энергией. Значит это место надо исследовать», — уверен Юрий Фиалко.

За что Ефремова в 2013 году привлекали к уголовной ответственности?

Пока все эти версии не находят подтверждения. Сторона защиты по-прежнему пытается убедить всех в невиновности артиста. Так на одном из последних слушаний выступил тайный свидетель. Он пояснил суду: якобы он первым подошел к джипу Михаила Ефремова и застал актера на пассажирском сиденье. А за рулем был другой мужчина. Некий брюнет с карими глазами, 38 лет. На котором была болоньевая жилетка. И эта личность всем известная.

«Хочу довести до вашего сведения, он описывал человека, которого говорит видел по телевизору или по интернету. Те это не подставной водитель», — говорит адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Оказалось, что под это описание подходит Иван Стебунов, которого засняли на месте происшествия. В роковой вечер артист как раз был в болоньевой жилетке. Коллега Ефремова одним из первых приехал на место ДТП. Он оказался там так быстро, что сразу же появились слухи, что Иван находился вместе с Михаилом в машине.

«Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду — нет проблем. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Этот цирк начинает уже всем надоедать», — говорит актер Иван Стебунов.

Тайный свидетель объяснил, что долго не хотел давать показания, потому что «боялся мести со стороны водителя». Но можно ли верить его словам? Ведь как он сам признался, в день ДТП он был не трезв, да и со зрением у него большие проблемы.

«У него −3 и он не носит очки и он увидел цвет глаз и небритость человека за рулем в темноте. Второй момент очень классный, это то что там произошла безумная путаница, куда он шел, зачем он шел, куда приезжал, с кем он пил, в каком магазине он не помнит он покупал пиво, куда он пошел дальше он не помнит, зачем он приехал он не знает», — говорит адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Многие надеялись, что сам Ефремов сможет пролить свет на события того дня. Однако, актер по-прежнему мало, что помнит. Михаил говорит, он был в салоне и был пьян — но это не означает, что совершал ДТП:

«Я не стремился сесть за руль. Когда я вышел из паба, то, что показывают, что я разворачиваюсь, это либо не я, либо это другой день скорее всего. Я не знаю, если я садился на пассажирское сидение. Я пристегивался сзади. И уже был пристегнут».

Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят из машины

Адвокат Ефремова заявил: в смерти Захарова могут быть и вовсе виноваты врачи скорой. Якобы они не сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего водителя:

«Почти час он в машине был. За это время ему никто не оказывал медицинскую помощь. Где квалификация? И здесь тогда получается, не часть четвертая, чтобы вы понимали, а уже часть третья, причинение тяжкого вреда здоровью. Смерть наступает за халатное отношение врачей».

После таких заявлений Ефремов внезапно отказался от своего адвоката.

«У Ефремова там 5 дней на то, чтобы на поиск адвоката. После этого, Ефремов может отказаться от своего нового адвоката, сказав, что его не устраивает позиция, которая была выбрана новым адвокатом, и он возвращается к старым», — разъяснил ситуацию адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Так, собственно, и произошло. Звездный обвиняемый вновь заключил соглашение с Эльманом Пашаевым. Сторона потерпевших не скрывает, что видит в этих метаниях лишь способ затянуть процесс. А адвокат Ефремова намекнул, что у его подзащитного расстройство личности:

«Я понимаю, зашкаливают его эмоции, зашкаливает все. Он нервами, уже не контролирует человек себя».

У Александра Добровинского есть свое мнение на происходящую ситуацию:

«Происходит не то, что нужно защите и не то, что нужно Ефремову, и поэтому требуется что-то сделать такое срочное для того, чтобы затянуть процесс. Ну, конечно, некрасиво».

Возможно, что Ефремов надеется избежать наказания?

«Мне кажется, и госпитализация Ефремова — это тоже часть такой игры, направленной, в хорошем смысле игры, юридической игры, направленной на снижение, так сказать общественного резонанса. Вот добиться лояльного наказания — возможно. Во-первых, при определении правильной тактики, когда он признает свою вину, ну как артист, возможно, обронит слезу», — считает юрист Юлиан Соболев.

Самый главный вопрос, кто сидел за рулем внедорожника Ефремова, пока остается без ответа. Адвокат актера хранит молчание, ссылаясь на подписку о неразглашении. И обещает раскрыть все карты, когда закончится следствие.