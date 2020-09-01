Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят из машины
Ролик, продемонстрированный в суде, сняли очевидцы сразу после смертельного ДТП.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда; 5-tv.ru
Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором видно как его выводят из машины. Причем с водительского места.
Адвокат актера назвал кадры смонтированными, однако эту версию тут же опровергли свидетели. Сегодня они заявили, что Ефремов в машине был один и никаких пассажиров в салоне не было. Просмотр ролика снятого очевидцами сразу после смертельной аварии сопровождался словесными перепалками между защитой и обвинением. Из-за чего судебное заседание едва не сорвалось.
Версию свидетелей подтверждают и новые результаты экспертизы. Биологических следов на подушке безопасности со стороны пассажиров — не найдено.
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