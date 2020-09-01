Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят из машины

Эфирная новость 390

Ролик, продемонстрированный в суде, сняли очевидцы сразу после смертельного ДТП.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором видно как его выводят из машины. Причем с водительского места.

Адвокат актера назвал кадры смонтированными, однако эту версию тут же опровергли свидетели. Сегодня они заявили, что Ефремов в машине был один и никаких пассажиров в салоне не было. Просмотр ролика снятого очевидцами сразу после смертельной аварии сопровождался словесными перепалками между защитой и обвинением. Из-за чего судебное заседание едва не сорвалось.

Версию свидетелей подтверждают и новые результаты экспертизы. Биологических следов на подушке безопасности со стороны пассажиров — не найдено.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
1 сент
Адвокат Ефремова публично высмеяла вдову погибшего в «пьяном» ДТП
1 сент
«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет
1 сент
«Жара была!» — к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память
1 сент
Адвокат Ефремова нецензурно обругал адвоката потерпевших
1 сент
«Бомж с потерей памяти» — Сатановского возмутило поведение Ефремова в суде
1 сент
Сидел или не сидел Ефремов и где: суд выслушал свидетелей с двух сторон
31 авг
Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?
31 авг
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
31 авг
«Смутно помню»: Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП
31 авг
За что Ефремова в 2013 году привлекали к уголовной ответственности?

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.58
-0.22 88.15
0.32
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

15:52
В Москве школьники сожгли портрет рэпера Моргенштерна в знак протеста — видео
15:40
Как экстрасенсы боролись за жизнь Бари Алибасова и при чем тут Лидия Федосеева-Шукшина?
15:39
Сила Полнолуния. Каким знакам зодиака следует быть осторожнее 2 сентября?
15:31
Умер бывший главный тренер петербургского СКА Милош Ржига
15:27
Куда делась единственная солистка группы «Руки вверх»?
15:14
Путин ответил тем, кто называет Россию «страной-бензоколонкой»

Сейчас читают

Видео: Иосиф Пригожин показал, что довело до слез гостей на свадьбе сына Валерии
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок