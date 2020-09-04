«Противно смотреть»: Телезрители требуют убрать Дану Борисову из передач о Ефремове
Телеведущая стала приглашенной гостьей программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Фото: Instagram @danaborisova_official
Телезрители программы «Пусть говорят» на Первом канале ополчились на Дану Борисову. Известная телеведущая была приглашена в качестве гостьи на передачу, посвященную «пьяному» ДТП с участием Михаила Ефремова.
В эфире Борисовой несколько раз давали высказаться. Она обрушилась с жесткой критикой на Ефремова, припомнив случаи, когда сама была свидетельницей алкогольных «излияний» актера. Несмотря на то, что многие в сети поддержали потерпевшую в аварии сторону, Борисова стала объектом недовольства пользователей.
В комментариях к выпуску передачи на YouTube, некоторые телезрители пришли к мнению, что присутствие телеведущей в студии совсем необязательно, так как по существу ей сказать нечего. Нашлись и те, кто припомнил Борисовой ее алкогольное и наркотическое прошлое, заявив, что не ей судить актера.
«Мир перевернулся. Дана осуждает Ефремова за алкоголизм»;
«Что там делает эксперт: алкоголичка-наркоманка Дана Борисова»;
«На вас противно смотреть. Вспомните, сколько вы врали и пили»;
«Борисову срочно убрать с телевидения», — написали злопыхатели.
При всем обилии негативных комментариев в адрес девушки, отдельные пользователи отметили, что Борисова, в отличие от многих, не стесняется говорить правду. Однако звезду часто не воспринимают всерьез из-за ее пошатнувшейся репутации.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никиту Джигурду, который заступился за Ефремова в программе «Пусть говорят», со скандалом прогнали со съемок ток-шоу.
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