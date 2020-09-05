Киев инициировал срочную встречу Контактной группы по Донбассу
Украинскую сторону взволновало заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
Фото: РИА Новости / Игорь Маслов
Выдвинутое условие со стороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина вызвало у Киева непреодолимое желание публичного совета с западными партнерами.
Как заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», украинские власти призвали в срочном порядке созвать заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Поводом, как выразился дипломат, для «чрезвычайной обеспокоенности» у Владимира Зеленского стало намерение ДНР разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, которые построены там в нарушение договоренностей. Документы об устранении таковых Киев должен был предоставить республике еще до 3 сентября, однако, как отметил Пушилин, их он до сих пор не получил.
«В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом „е“ дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — подчеркнул он в своем Telegram-канале, добавив, что уведомит о своем решении Контактную группу.
К слову, на переговорах в Минске представители ДНР неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи и отказаться от провокаций, которые направлены на срыв перемирия.
Предполагается, что встреча Контактной группы состоится в воскресенье, 6 сентября, по видеосвязи.
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