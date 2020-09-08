В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Препарат «Спутник V» будет доступен для россиян как минимум в двух вариантах.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
Заведующий отделом Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik сообщил, что в России будет выпущена облегченная версия вакцины от коронавируса. По его словам, более щадящий и менее реактогенный вариант препарата разработан для маленьких пациентов.
Александр Бутенко отметил, что после завершения испытаний вакцины «Спутник V» россиянам будут доступны как минимум два ее варианта.
«Вакцины будут двух категорий — для взрослых и для детей. <…> У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых», — пояснил специалист.
Александр Бутенко добавил, что в настоящее время единая формула вакцины от коронавируса проходит проверку на большом количестве добровольцев. В испытаниях принимают участие люди не моложе 18 лет всех гендерных групп.
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