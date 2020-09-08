Суд завершен. На Ефремова надели наручники и вывели из зала — видео
Заслуженный артист РФ был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
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Фото, видео: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы
На Михаила Ефремова надели наручники и вывели из зала суда после оглашения приговора. Запись, сделанную после заседания, распространила пресс-служба Пресненского суда Москвы. Заслуженный артист РФ был признан виновным в смертельном ДТП.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.
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