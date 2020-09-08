На Михаила Ефремова надели наручники и вывели из зала суда после оглашения приговора. Запись, сделанную после заседания, распространила пресс-служба Пресненского суда Москвы. Заслуженный артист РФ был признан виновным в смертельном ДТП.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.