Суд завершен. На Ефремова надели наручники и вывели из зала — видео

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Алиса Маркова
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Заслуженный артист РФ был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Фото, видео: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

На Михаила Ефремова надели наручники и вывели из зала суда после оглашения приговора. Запись, сделанную после заседания, распространила пресс-служба Пресненского суда Москвы. Заслуженный артист РФ был признан виновным в смертельном ДТП.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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