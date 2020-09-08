«Растер в порошок и вытер ноги»: Сатановский призвал привлечь к ответственности адвоката Ефремова
Политолог резко высказался о работе Эльмана Пашаева, подзащитный которого получил восемь лет лишения свободы.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru
Политолог Евгений Сатановский в резкой манере раскритиковал работу адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года.
Комментируя сам приговор, Сатановский заявил, что своим решением суд доказал, что «какая-то справедливость в стране еще есть». Однако, по мнению политолога, приговор необходимо вынести и защитнику актера Пашаеву, который, по его словам, организовал «преступное сообщество лжесвидетелей».
Как заявил Сатановский в беседе с 5-tv.ru, свидетели со стороны защиты Ефремова «лгали нагло и глупо», причем как публике, так и судье.
«Лжесвидетельство карается определенным сроком. Организация такого рода группы клоаки лжесвидетелей — это организация ОПГ», — произнес эксперт.
Сатановский считает, что Пашаев, как и хотел, получил известность. Теперь, по его мнению, он должен получить свой «гонорар»: не менее реальный срок, чем Ефремов. Кроме того, подчеркнул Сатановский, такой человек больше не должен исполнять свои обязанности в качестве адвоката.
«Не надо позорить профессию со строгим этическим кодексом и правилами поведения, которая не должна включать в себя преступников», – настаивает Сатановский.
Эксперт вспомнил, что Пашаева не раз лишали статуса адвоката и он получал приговоры за свою деятельность «абсолютно уголовного характера».
Сатановский также отметил, что подобную «трагикомедию» необходимо прекратить, потому что «злой клоун из американского фильма ужасов и российский адвокат — это очень разные понятия».
По словам эксперта, говорить, что адвокат Ефремова навредил своими действиями своему подзащитному — значит ничего не сказать.
«Пашаев растер его в порошок, вытер о него ноги, опозорил его, что значит навредил или не навредил — он его убил! И убил его репутацию, вот и все», — срезал политолог.
Он отметил, что стоит внимательно изучить биографию представителя интересов Ефремова, чтобы понять, что от этого человека надо «держаться подальше». Сатановский признался, что не понимает, чем обусловлен выбор адвоката со стороны Ефремова и заявил, что актер не должен был отнекиваться от своей вины так «глупо и позорно».
«Да это трагедия, он (Ефремов — Прим.ред.) наверно этого не хотел. Доведен до совершенно аморального состояния: он тяжелый наркоман, он тяжелый алкоголик. Это все понятно. Но после этого брать в качестве адвоката вот такое и таким образом выстраивать линию защиты — это что-то такое противное, позорное, тошнотворное, смотреть и слушать это невозможно», — заявил Сатановский, добавив, что ему хочется «уважать профессию адвоката, а не презирать ее».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ефремов останется в СИЗО, если решит обжаловать приговор.
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