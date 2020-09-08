«Так не делайте, ребята!» — юрист назвал главные ошибки в защите Ефремова
По словам Льва Бертовского, адвокат осужденного актера Эльман Пашаев не принес ему пользы.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Доктор юридических наук Лев Бертовский в беседе с 5-tv.ru высказал свою точку зрения насчет линии защиты осужденного за «пьяное» ДТП актера Михаила Ефремова и действиях его адвоката Эльмана Пашаева.
По словам профессора, приговор Пресненского суда Москвы в отношении заслуженного артиста РФ сам по себе не очень суровый. Несмотря на это, вердикт не соответствует тяжести деяния. Лев Бертовский склонен считать, что вышестоящая инстанция, скорее всего, снизит срок заключения Михаилу Ефремову до шести лет.
Юрист отдельно отметил, что происходящее во время рассмотрения дела актера в суде выглядело достаточно жалко и некрасиво. Лев Бертовский уверен, что Эльман Пашаев оказался не в силах принести пользу своему подзащитному, а его деятельность была ничтожной, что подтверждено приговором, который вынесла председательствующий судья Елена Абрамова.
«С моей точки зрения, было нелицеприятное зрелище. Юрист должен быть выдержанным, скромным, должен обладать логикой. Не применять недозволенных приемов противодействия: в данной ситуации все эти ложные свидетели. Вот это юрист не должен делать», — сказал Лев Бертовский.
Доктор юридических наук подчеркнул, что Эльман Пашаев должен был в первую очередь обратить внимание на техническое состояние Jeep Михаила Ефремова, а также на ситуацию с дорожным движением на месте ДТП. Кроме того, защитнику осужденного актера стоило уделить особое внимание формированию его положительного образа в глазах участников процесса и потерпевших.
Лев Бертовский указал на то, что в ходе судебного разбирательства все было сделано с точностью до наоборот.
«Я своим ученикам бы сказал: «Так не делайте, ребята!» — заключил профессор юриспруденции.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, штрафу в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова и лишил водительских прав сроком на три года. Актера взяли под стражу в зале суда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс рассказала о будущем осужденного Михаила Ефремова.
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