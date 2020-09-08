«Отсидит намного меньше»: экстрасенс о будущем осужденного Михаила Ефремова
По словам таролога Арины Ласка, заслуженный артист РФ может выйти на свободу по амнистии или благодаря чьей-то помощи.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Экстрасенс Арина Ласка в беседе с 5-tv.ru рассказала о своих предположениях относительно времени, которое проведет в заключении осужденный за «пьяное» ДТП актер Михаил Ефремов. По словам Мастера Судьбы, карты показывают, что вынесенный Пресненским судом Москвы приговор будут оспаривать. Несмотря на это, сократить срок защитникам заслуженного артиста РФ не удастся.
Арина Ласка склонна считать, что Михаил Ефремов выйдет на свободу по амнистии или в результате приказа, или ходатайства. Оказавшись на воле, осужденный сможет вернуться в профессию, которая является неотъемлемой частью его жизни.
«Он вернется в качестве режиссера, помощника. Это будет связано и с театром, и с кино. В одном из фильмов (сериал „Воротилы“ — Прим.ред.) он конкретно говорил, что я „дурак“, сижу, совершил аварию. Это явилось пророчеством для него. Очень часто бывает, когда что-то произносится или показывается на экране и потом происходит в реальной жизни. Это энергетически сильные вещи. Когда это смотрят миллионы людей, то это прокачивается и материализуется», — уверена экстрасенс.
Арина Ласка добавила, что Михаил Ефремов начнет работу над сценарием фильма или книгой. В процессе у него произойдет осознание, которое в дальнейшем повлияет на трансформирование его личности. Экстрасенс пояснила, что ситуация так сложилась для осужденного актера, чтобы он смог почувствовать грани между добром и злом, глупостью и мудростью, и пришел в результате к профессиональной духовной составляющей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Сукачев оценил приговор Михаилу Ефремову.
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