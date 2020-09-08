Видео: сторонники Ефремова попытались сжечь чучело адвоката Добровинского у здания суда
Молодые люди после имитации обряда черной магии были задержаны полицейскими.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru
Неизвестные молодые люди устроили имитацию обряда черной магии и предприняли попытку сжечь чучело адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского у здания Пресненского суда Москвы.
Присутствовавшие на месте правоохранители призвали «магов» прекратить процедуру и затушили огонь. Парней задержали и препроводили в спецавтобус для дальнейшего разбирательства. Место ритуала тут же занял шаман с бубном.
Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в «пьяном» ДТП и приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для актера 11 лет колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда.
Вечером 8 июня в центре столицы внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и запрещенные вещества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой приговор вынес суд актеру Михаилу Ефремову.
- 9 сент
- Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
- 9 сент
- Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
- 9 сент
- «Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
- 9 сент
- Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова
- 9 сент
- Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
- 9 сент
- Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
- 9 сент
- «Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
- 9 сент
- Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
- 9 сент
- Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
- 8 сент
- Смерть или спасение? Почему решение суда помогло Ефремову сохранить жизнь
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?