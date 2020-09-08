Видео: сторонники Ефремова попытались сжечь чучело адвоката Добровинского у здания суда

Неизвестные молодые люди устроили имитацию обряда черной магии и предприняли попытку сжечь чучело адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского у здания Пресненского суда Москвы.

Присутствовавшие на месте правоохранители призвали «магов» прекратить процедуру и затушили огонь. Парней задержали и препроводили в спецавтобус для дальнейшего разбирательства. Место ритуала тут же занял шаман с бубном.

Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в «пьяном» ДТП и приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для актера 11 лет колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда.

Вечером 8 июня в центре столицы внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой приговор вынес суд актеру Михаилу Ефремову.