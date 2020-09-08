Видео: сторонники Ефремова попытались сжечь чучело адвоката Добровинского у здания суда

|
Василий Заика
Эксклюзив 228

Молодые люди после имитации обряда черной магии были задержаны полицейскими.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Неизвестные молодые люди устроили имитацию обряда черной магии и предприняли попытку сжечь чучело адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского у здания Пресненского суда Москвы.

Присутствовавшие на месте правоохранители призвали «магов» прекратить процедуру и затушили огонь. Парней задержали и препроводили в спецавтобус для дальнейшего разбирательства. Место ритуала тут же занял шаман с бубном.

Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в «пьяном» ДТП и приговорил к восьми годам в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для актера 11 лет колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда.

Вечером 8 июня в центре столицы внедорожник, за рулем которого сидел Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой приговор вынес суд актеру Михаилу Ефремову.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 сент
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
9 сент
Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
9 сент
«Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
9 сент
Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова
9 сент
Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
9 сент
Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
9 сент
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
9 сент
Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
9 сент
Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
8 сент
Смерть или спасение? Почему решение суда помогло Ефремову сохранить жизнь

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
12:33
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»
12:32
В Кургане задержан подозреваемый в подготовке покушения на местного губернатора

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок