Адвокат Эльман Пашаев обещал своему клиенту артисту Михаилу Ефремову добиться мягкого приговора суда — условного срока или даже освобождения, запросив плату за свой труд в размере 11 миллионов рублей, сообщает ФАН.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала адвокат со стороны обвинения Анна Бутырина.

«В этом плане мне очень жаль Михаила. Он сам стал жертвой мошенничества. Гонорар адвоката Эльмана Пашаева за данный процесс составил 11 миллионов рублей», — отметила Бутырина.

По ее мнению, именно адвокат Ефремова виновен в том, что артиста приговорили к столь серьезному наказанию. С юристом согласна ее коллега, Татьяна Головкина, представляющая интересы сына погибшего в ДТП — Виталия Захарова.

«То, что творит Пашаев — это за пределами. Любой адвокат по назначению сделал бы для Ефремова больше, чем этот договорной», — заявила Головкина.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что защита Ефремова обжаловала приговор суда.