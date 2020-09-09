Пора в отпуск: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Полеты будут выполняться из из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ТАСС / DPA / Marcel Kusch
Отечественные и зарубежные авиакомпании во вторник возобновили регулярные полеты из России в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Росавиации.
Рейсы будут выполняться из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. В свою очередь, Ростуризм разрабатывает меры поддержки туроператоров, которые запускают новые чартерные направления по России. Государство готово субсидировать перелеты на Байкал, в Хакасию или в Бурятию, например.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Дубай с 11 сентября.
- 8 сент
- Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
- 8 сент
- В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
- 7 сент
- Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
- 7 сент
- Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
- 5 сент
- Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
- 4 сент
- Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
- 4 сент
- «Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
- 4 сент
- Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
- 4 сент
- Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?