Пора в отпуск: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Эфирная новость 103

Полеты будут выполняться из из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Фото, видео: ТАСС / DPA / Marcel Kusch

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отечественные и зарубежные авиакомпании во вторник возобновили регулярные полеты из России в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Росавиации.

Рейсы будут выполняться из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. В свою очередь, Ростуризм разрабатывает меры поддержки туроператоров, которые запускают новые чартерные направления по России. Государство готово субсидировать перелеты на Байкал, в Хакасию или в Бурятию, например.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Дубай с 11 сентября.

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