В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19

Россия оказалась более готовой к кризису, чем большинство крупных развивающихся стран. Об этом сообщает влиятельное американское агентство Bloomberg. Эксперты утверждают, что наша страна вошла в вызванную коронавирусом рецессию с низкой инфляцией и безработицей.

К тому же, выглядит стабильным банковский сектор. Имеются большие финансовые резервы.

Во многом, по словам аналитиков, на руку России сыграли западные санкции. Из-за ограничений Москва оказалась менее зависимой от внешних потоков капитала, чем другие государства.

Также в материале отмечается, что прогнозы по российской экономике в этом году будут улучшаться, а в следующем ее ожидает рост почти на четыре процента.