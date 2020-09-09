В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19

Эфирная новость 49

К слову, эксперты издания утверждали, что в рецессию наша экономика входила с низкой инфляцией и безработицей.

Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия оказалась более готовой к кризису, чем большинство крупных развивающихся стран. Об этом сообщает влиятельное американское агентство Bloomberg. Эксперты утверждают, что наша страна вошла в вызванную коронавирусом рецессию с низкой инфляцией и безработицей.

К тому же, выглядит стабильным банковский сектор. Имеются большие финансовые резервы.

Во многом, по словам аналитиков, на руку России сыграли западные санкции. Из-за ограничений Москва оказалась менее зависимой от внешних потоков капитала, чем другие государства.

Также в материале отмечается, что прогнозы по российской экономике в этом году будут улучшаться, а в следующем ее ожидает рост почти на четыре процента.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 сент
На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
9 сент
Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
9 сент
Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН
9 сент
Пора в отпуск: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
8 сент
Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
8 сент
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
7 сент
Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
7 сент
Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
7 сент
Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
5 сент
Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Вода — не преграда: в Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
21:26
Барк «Седов» пересек 62 параллель и приступил к спасению северных морей от микропластика
21:15
Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте
21:04
«Как будто было вчера»: звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома
20:46
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
20:30
Без тормозов: грузовик протаранил 13 машин в Хабаровске

Сейчас читают

Ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок