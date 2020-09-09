В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19
К слову, эксперты издания утверждали, что в рецессию наша экономика входила с низкой инфляцией и безработицей.
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Россия оказалась более готовой к кризису, чем большинство крупных развивающихся стран. Об этом сообщает влиятельное американское агентство Bloomberg. Эксперты утверждают, что наша страна вошла в вызванную коронавирусом рецессию с низкой инфляцией и безработицей.
К тому же, выглядит стабильным банковский сектор. Имеются большие финансовые резервы.
Во многом, по словам аналитиков, на руку России сыграли западные санкции. Из-за ограничений Москва оказалась менее зависимой от внешних потоков капитала, чем другие государства.
Также в материале отмечается, что прогнозы по российской экономике в этом году будут улучшаться, а в следующем ее ожидает рост почти на четыре процента.
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