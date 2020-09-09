Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
Правозащитница Марина Литвинович подчеркнула, что актер сообщил им о своем решении во время встречи с ними в СИЗО.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр
Актер Михаил Ефремов вновь отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который по мнению многих экспертов «завалил дело».
«Сегодня мы встречались с Михаилом Ефремовым и он нам сообщил, что отказывается от услуг своего адвоката Пашаева», — подвердила в интервью 5-tv.ru правозащитница Марина Литвинович.
Она добавила: актер заявил в ходе беседы, что его отношения «закончились вчера в день вынесения приговора». В настоящее время его семья ищет нового адвоката, который будет представлять интересы Ефремова на суде по апелляции.
Что касается того, что Пашаев отрицает отказ от своих услуг со стороны актера, то Литвинович сообщила — адвокат был у своего клиента до того, как они приехали к нему на встречу.
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