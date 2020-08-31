Первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования проводится в России
В трех избирательных округах выбирают самые красивые достопримечательности и места для отдыха в стране.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Novikov; 5-tv.ru
В России проводят первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. И оно не связано с политикой. Выбирают самые красивые достопримечательности и места для отдыха в стране.
Голосование проходит по трем избирательным округам: двум реальным — для избирателей Курской и Ярославской областей и одному условному — созданному для экспертов. Тестирование началось в десять утра и продлится шесть часов. Как отметили в ЦИК, цифровые сервисы у избирателей весьма востребованы.
«На сегодняшний день почти 100 миллионов у нас являются пользователями Единого портала государственных услуг. А избирателей в России примерно 108 с половиной миллионов. Практически пользовательская база сопоставима с количеством избирателей в России», — сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
С 11 по 13 сентября впервые в России будут избирать депутатов дистанционно — в ряде регионов пройдут довыборы в Госдуму и региональные парламенты.
Читайте также
68%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?