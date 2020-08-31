Первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования проводится в России

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В трех избирательных округах выбирают самые красивые достопримечательности и места для отдыха в стране.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Novikov; 5-tv.ru

В России проводят первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. И оно не связано с политикой. Выбирают самые красивые достопримечательности и места для отдыха в стране.

Голосование проходит по трем избирательным округам: двум реальным — для избирателей Курской и Ярославской областей и одному условному — созданному для экспертов. Тестирование началось в десять утра и продлится шесть часов. Как отметили в ЦИК, цифровые сервисы у избирателей весьма востребованы.

«На сегодняшний день почти 100 миллионов у нас являются пользователями Единого портала государственных услуг. А избирателей в России примерно 108 с половиной миллионов. Практически пользовательская база сопоставима с количеством избирателей в России», — сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

С 11 по 13 сентября впервые в России будут избирать депутатов дистанционно — в ряде регионов пройдут довыборы в Госдуму и региональные парламенты.

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