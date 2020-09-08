Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

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Предварительно препарат прошел все необходимые лабораторные испытания.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Софийчук, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Только что Минздрав России сообщил: первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik-V), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи.

Препарат прошел необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущен в гражданский оборот. Он сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликованы в международном научном журнале.

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