Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена

Михаила Ефремова в первый день заключения в пятом следственном изоляторе в Москве посетила жена. Это стало известно со слов правозащитницы и члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович.

Комментируя встречу Ефремова и адвоката Эльмана Пашаева 5-tv.ru, Литвинович заявила, что последний был у актера до приезда членов ОНК и супруги Софьи Кругликовой. Никаких подробностей встречи четы правозащитница не привела.

К слову Кругликова эмоционально восприняла приговор, вынесенный мужу Пресненским судом Москвы 8 сентября. После того, как женщина услышала, что актера осудили на восемь лет колонии, ей стало плохо прямо в зале учреждения. Прийти в себя она смогла только на улице.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО.