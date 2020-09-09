Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
Софья Кругликова эмоционально восприняла приговор, который вынес ее супругу Пресненский суд Москвы.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Михаила Ефремова в первый день заключения в пятом следственном изоляторе в Москве посетила жена. Это стало известно со слов правозащитницы и члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович.
Комментируя встречу Ефремова и адвоката Эльмана Пашаева 5-tv.ru, Литвинович заявила, что последний был у актера до приезда членов ОНК и супруги Софьи Кругликовой. Никаких подробностей встречи четы правозащитница не привела.
К слову Кругликова эмоционально восприняла приговор, вынесенный мужу Пресненским судом Москвы 8 сентября. После того, как женщина услышала, что актера осудили на восемь лет колонии, ей стало плохо прямо в зале учреждения. Прийти в себя она смогла только на улице.
Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО.
- 9 сент
- Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет
- 9 сент
- «Я не хочу им быть»: физиогномист оценила реакцию Ефремова и Пашаева на приговор
- 9 сент
- Намек на потерпевших? Джигурда прислал Добровинскому письмо с «Суперсемейкой»
- 9 сент
- Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
- 9 сент
- Карма или совпадение? Как три «восьмерки» спели печальную песню судьбе Ефремова
- 9 сент
- «Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
- 9 сент
- Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
- 9 сент
- Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
- 9 сент
- Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
- 9 сент
- «Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
Читайте также
68%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?