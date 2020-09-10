В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил о фиксации вспышек коронавируса в 11 регионах страны. Специалист подчеркнул, что новые случаи инфицирования COVID-19 являются следствием первой волны распространения нового внеклеточного агента.

«Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — цитирует Сергея Авдеева ТАСС.

По последним данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в РФ зарегистрировано 1 046 370 случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. Победить заразу удалось 862 373 пациентам, скончались 18 263 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не планирует закупать иностранные вакцины против COVID-19.