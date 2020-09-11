По каким причинам Пашаева и Добровинского могут привлечь к ответственности?
В Министерстве юстиции решили наказать адвокатов по делу заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Минюст решил наказать адвокатов по делу Михаила Ефремова. Защитника артиста — Эльмана Пашаева — хотят лишить статуса адвоката. А Александра Добровинского, представляющего интересы потерпевшей стороны — привлечь к дисциплинарной ответственности.
В документе, размещенном на сайте ведомства, причины таких санкций не объясняются. По информации «Известий», Федеральная палата адвокатов неоднократно предупреждала защитников о недопустимом поведении во время процесса над Ефремовым. По мнению старших коллег, оба выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашали адвокатскую тайну и оба использовали свою причастность к громкому делу для саморекламы.
К тому же, оба защитника так вольно обращались с фактами, что временами было трудно отличить истинные обстоятельства дела от вымысла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак обвинила адвоката Пашаева в обмане наивного Ефремова.
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