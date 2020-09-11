По каким причинам Пашаева и Добровинского могут привлечь к ответственности?

Минюст решил наказать адвокатов по делу Михаила Ефремова. Защитника артиста — Эльмана Пашаева — хотят лишить статуса адвоката. А Александра Добровинского, представляющего интересы потерпевшей стороны — привлечь к дисциплинарной ответственности.

В документе, размещенном на сайте ведомства, причины таких санкций не объясняются. По информации «Известий», Федеральная палата адвокатов неоднократно предупреждала защитников о недопустимом поведении во время процесса над Ефремовым. По мнению старших коллег, оба выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашали адвокатскую тайну и оба использовали свою причастность к громкому делу для саморекламы.

К тому же, оба защитника так вольно обращались с фактами, что временами было трудно отличить истинные обстоятельства дела от вымысла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак обвинила адвоката Пашаева в обмане наивного Ефремова.