«Премию адвокат года в студию!»: лучшие мемы про эксцентричного Эльмана Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев стал широко известен общественности благодаря защите прав артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Эксцентричная личность и ее порой возмутительные выходки вдохновили пользователей сети на создание сотен мемов с участием Пашаева.

На протяжении всего судебного процесса поступки адвоката становились поводом для шуток, а его заявления буквально растаскивались юзерами на цитаты ради увеселения. Сам Пашаев, оказалось, не против посмеяться над собой, он даже поделился некоторыми из мемов на своей странице в Instagram, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эльман Пашаев (@pashaev.elman) 2 Сен 2020 в 2:11 PDT

Непоследовательность действий, доказательства невиновности, которые приводил правозащитник, манера его общения с журналистами — все это становилось основой для новых и новых интернет-приколов.

Эльман Пашаев, очевидно, «купался в славе» и пытался привлечь к резонансному делу еще больше внимания общественности. Чего только стоит отказ Ефремова от услуг адвоката, а спустя несколько дней возобновление сотрудничества с ним.

На методы работы правозащитника обратило свое внимание даже министерство юстиции, которое потребовало лишить Пашаева статуса адвоката. Территориальным управлениям Минюста по Республике Северная Осетия уже было поручено начать эту процедуру.

Несмотря на все попытки доказать невиновность Михаила Ефремова, пусть и сомнительными методами, Пресненский суд Москвы все же приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак обвинила адвоката Пашаева в обмане наивного Ефремова.