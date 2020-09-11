Отошедший от шторма Петербург готовится ко второму удару стихии
Повалено сотни деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали два человека: водитель крана-манипулятора и женщина, на которую упала торговая палатка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
В Петербурге готовятся ко второму удару стихии, циклон пока никуда не ушел. При этом Северная столица еще приходит в себя после шторма, который обрушился накануне. Повалено сотни деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали два человека: водитель крана-манипулятора и женщина, на которую упала торговая палатка. Оба сейчас в больнице.
Люди жаловались на перебои с электричеством. Аварийные службы всю ночь работают в авральном режиме. Анна Калачева о ситуации в городе к утру.
Кадры как петербургские реки выходят из берегов в соцсети льются нескончаемым потоком.
Порывы штормового ветра ночью были до 23-х метров в секунду. Уровень воды в Неве поднялся на полтора метра. И хотя створки дамбы вечером открыли, движение по фарватеру все еще запрещено. Торговые суда и прогулочные пароходы остались у причалов. Мосты этой ночью — редкое явления для Петербурга — решили не разводить.
После шторма некоторые перекрестки выглядели, как съемочная площадка фильма-катастрофы.
Светофоры не выдержали сильных порывов ветра. Этот был прикреплен к стене — его вырвало можно сказать с корнем. Второй пострадал не так сильно, но и его демонтируют. Вернут на место светофоры в течение нескольких дней.
Восстановительные работы идут не так быстро, как хотелось. Например, вот эта машина уже заполнена обломками, и вы сами можете оценить масштаб разрушений.
Светофоры — еще мелочь. Ветер повредил десятки линий электропередачи. В Ленинградской области без света остались несколько населенных пунктов. А в Петербурге повалено больше 200 деревьев. На некоторых улицах из-за этого образовались пробки.
Пострадали два человека. Одного на стройке придавил упавший подъемника. В другом районе на женщину упал козырек торгового павильона.
Повреждены десятки автомобилей, владельцы которых словно и не слышали о прогнозе погоды. Синоптики еще за сутки до прихода циклона предупреждали о сильном ветре.
Избежать трагедии удалось и на этой детской площадке. Ветер играючи перевернул тяжелые качели. Спасло то, что в такую погоду гулять никто не вышел.
Ремонтные бригады не прекращают работу ни на минуту. Ликвидировать последствия удара стихии стараются как можно скорей. Но синоптики предупреждают: сегодня удар стихии может повториться. Циклон пока никуда не уходит.
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