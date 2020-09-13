Будущее в руках каждого: как в России готовились к единому дню голосования
По итогам ЕДГ сменятся или заступят на новый срок главы 20 субъектов РФ. Граждане непосредственно выберут 18 губернаторов. Еще в двух регионах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — за глав регионов голосуют парламентарии.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
Говоря о власти на самых разных уровнях мы должны понимать, что только от нас зависит, кто придет к руководству регионами и законодательными органами. В России на этой неделе стартовал Единый день голосования. Нынешняя кампания — одна из самых масштабных. Выборы идут в 83 регионах.
Где-то выбирают глав исполнительной власти. Где-то голосуют за новые составы парламентов. Формально Единый день голосования продлится три дня. Это новая практика. Теперь она станет нормой. Соответствующий закон Госдума приняла в июле. Надо учитывать современные реалии.
В условиях пандемии — главное безопасность. Перчатки, санитайзеры, одноразовые ручки, социальная дистанция, разные входы и выходы. Комиссии в регионах самостоятельно определяли, сколько дней у них продлится голосование — один, два или три. Это позволило избежать скученности на участках.
«Я хочу еще раз ответить тем критикам, которые пытаются на нас в Верховный суд подавать о том, что Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия, и зачем-то нарушая права избирателей, придумала эти три дня. Вот большего абсурда я не слышала. Мы как раз исходили из того, чтобы обеспечить полные права наших граждан и в первую очередь, исходя из того, что мы проводим выборов в условиях пандемии, именно их безопасность и здоровье. Вот это главный приоритет», — рассказывала председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Конечно же учитывался опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Тогда участки были открыты вообще целую неделю. В итоге 96% избирателей, по соцопросам, признали такой формат удобным.
- 13 сент
- Избран первый губернатор в рамках единого дня голосования
- 13 сент
- Первая — Камчатка: В России стартовал единый день голосования
- 11 сент
- В России открылись избирательные участки. Проголосовать можно прямо во дворе
- 11 сент
- Сколько дней продлятся местные выборы в России
- 11 сент
- Единый день голосования: Как в России ведется подготовка к выборам 13 сентября?
- 9 сент
- Памфилова сообщила о полной готовности России к единому дню голосования
- 7 сент
- Свежие лица, современный подход: как новые российские партии готовятся к выборам
- 31 авг
- В России протестировали дистанционную систему голосования
Читайте также
59%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?