Будущее в руках каждого: как в России готовились к единому дню голосования

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По итогам ЕДГ сменятся или заступят на новый срок главы 20 субъектов РФ. Граждане непосредственно выберут 18 губернаторов. Еще в двух регионах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — за глав регионов голосуют парламентарии.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Тема:
Единый день голосования 2020

Говоря о власти на самых разных уровнях мы должны понимать, что только от нас зависит, кто придет к руководству регионами и законодательными органами. В России на этой неделе стартовал Единый день голосования. Нынешняя кампания — одна из самых масштабных. Выборы идут в 83 регионах.

Где-то выбирают глав исполнительной власти. Где-то голосуют за новые составы парламентов. Формально Единый день голосования продлится три дня. Это новая практика. Теперь она станет нормой. Соответствующий закон Госдума приняла в июле. Надо учитывать современные реалии.

В условиях пандемии — главное безопасность. Перчатки, санитайзеры, одноразовые ручки, социальная дистанция, разные входы и выходы. Комиссии в регионах самостоятельно определяли, сколько дней у них продлится голосование — один, два или три. Это позволило избежать скученности на участках.

«Я хочу еще раз ответить тем критикам, которые пытаются на нас в Верховный суд подавать о том, что Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия, и зачем-то нарушая права избирателей, придумала эти три дня. Вот большего абсурда я не слышала. Мы как раз исходили из того, чтобы обеспечить полные права наших граждан и в первую очередь, исходя из того, что мы проводим выборов в условиях пандемии, именно их безопасность и здоровье. Вот это главный приоритет», — рассказывала председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Конечно же учитывался опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Тогда участки были открыты вообще целую неделю. В итоге 96% избирателей, по соцопросам, признали такой формат удобным.

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