В ВОЗ прогнозируют рост смертности из-за коронавируса в Европе
По данным организации, увеличение числа смертей от COVID-19 будет фиксироваться в октябре и в ноябре.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют рост смертности из-за коронавируса в Европе. По словам директора регионального бюро Ханса Клюге, увеличение числа летальных исходов от COVID-19 будет фиксироваться в ближайшие месяцы — в октябре и в ноябре, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Ханс Клюге.
Отмечается, что рост смертности будет напрямую связан с новыми случаями инфицирования коронавирусом в ходе новой волны пандемии.
Согласно последним данным, число подхвативших заразу в мире достигло почти 29 миллионов человек. Более 900 тысяч пациентов скончались. В России количество переболевших COVID-19 составляет 1 062 811. Победить коронавирус удалось 876 225 пациентам, погибли 18 578 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ рапортует о рекордном росте коронавируса по всему миру.
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