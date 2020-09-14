В ВОЗ прогнозируют рост смертности из-за коронавируса в Европе

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Василий Заика
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По данным организации, увеличение числа смертей от COVID-19 будет фиксироваться в октябре и в ноябре.

В ВОЗ прогнозируют рост смертности из-за коронавируса в Европе

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют рост смертности из-за коронавируса в Европе. По словам директора регионального бюро Ханса Клюге, увеличение числа летальных исходов от COVID-19 будет фиксироваться в ближайшие месяцы — в октябре и в ноябре, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Ханс Клюге.

Отмечается, что рост смертности будет напрямую связан с новыми случаями инфицирования коронавирусом в ходе новой волны пандемии.

Согласно последним данным, число подхвативших заразу в мире достигло почти 29 миллионов человек. Более 900 тысяч пациентов скончались. В России количество переболевших COVID-19 составляет 1 062 811. Победить коронавирус удалось 876 225 пациентам, погибли 18 578 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ рапортует о рекордном росте коронавируса по всему миру.

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