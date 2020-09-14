Как Ефремов провел первые дни в тюрьме и что думают о приговоре коллеги артиста?

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП. Согласен ли с таким решением народный артист? В каких условиях сейчас находится осужденный? Как знаменитости отреагировали на его тюремное заключение? И правда ли, что он сам притянул в свою жизнь эту трагедию? Узнаете в программе Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Ефремов, похоже, до последнего надеялся на мягкий приговор. В финальный день народный артист даже не взял вещи, лишь прихватил с собой папку с документами. В этот раз масштаб шоу у здания суда превзошел все предыдущие. Помимо поклонниц с плакатами «Не виновен», можно было увидеть клоунов на ходулях, барабанщиц в мини-юбках и даже магов и шаманов с бубнами. Они проводили обряды в поддержку артиста.

«Мы пришли сюда для того, чтобы обратиться к высшим силам, чтобы суд был справедливым», — поделилась колдунья Мария Светличная.

В группе поддержки обвиняемого оказались и звезды отечественного шоу-бизнеса. Коллеги Михаила Ефремова также встали на защиту артиста. Никита Джигурда заявил, что провел собственное расследование и знает, кто сидел за рулем автомобиля звезды. По словам актера, это была Дарья Белоусова. Она действительно была на месте ДТП. Но она приехала уже после, вместе с Сергеем Гармашем.

В окружении говорят, актриса была любовницей Ефремова. Именно к ней домой Михаил поехал сразу после аварии. Но несмотря на тайный роман, актер не собирался уходить от жены Софьи Кругликовой, которая родила ему троих детей. На оглашение приговора новая избранница не пришла. Возможно, она не хотела встречаться с Софьей.

Поддержать артиста также решили его друзья Алексей Макаров, Михаил Горевой, музыкант Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин. Гособвинитель запросила на подсудимого 11 лет колонии. В своем последнем слове Михаил Ефремов признался, что такое наказание для него сродни смертной казни. Однако артист все же признал вину, правда с оговоркой «если».

«Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я», — сказал Михаил Ефремов в зале суда.

На протяжение всего судебного разбирательства Михаил Ефремов несколько раз менял свою позицию. Сразу после трагедии актер горько каялся, но спустя время взял свои слова обратно, заявив, что ничего не помнит о том страшном дне.

Линия защиты звездного обвиняемого строилась весьма странным образом. Адвокат пытался доказать всем, что за рулем джипа Ефремова сидел другой человек. Затем, что в смерти Сергея Захарова виноваты врачи. Также были версии, что спровоцировать ДТП могло вмешательство хакеров в электронику джипа. Однако в это оказалось сложно поверить не только суду, но и коллегам Ефремова.

«У меня бегут мурашки. Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда, когда я вижу, что творит его адвокат. И когда начинают приходить уже Джигурда, там не знаю, какие-то странные люди, которые якобы приходят топить за какую-то правду. И я понимаю, для чего они туда приходят и мне становится жутко, мне становится страшно», — поделилась своими ощущениями певица Наргиз.

Судья не поверила доводам защиты и признала Михаила виновным. Итог: восемь лет колонии общего режима. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Его супруге Софье от переживаний стало плохо. Артист должен заплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшего Сергея Захарова. Это гораздо меньше, чем было заявлено в иске. Изначально он требовал почти восемь миллионов рублей.

Многие говорят, что Михаил притянул к себе все эти трагические события. В 2008 году актер снялся в сериале «Воротилы», эта роль стала пророческой. Персонаж Ефремова по сюжету отсидел срок в тюрьме за то, что сбил человека на автомобиле, за руль которого он сел, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что Ефремов заслуженно понес наказание.

«С точки зрения хода судебного процесса, это было логичным завершением этой истории. Почему, я объясню. Защита Ефремова все-таки, мне кажется, сбила конкретно с толку. И когда он начал отказываться от первых своих показаниях, для суда — это как грязная тряпка», — поделился своим мнением спортсмен и политик Николай Валуев.

«Если бы он остался здесь и его оправдали, он продолжал бы пить, употреблять наркотики, он просто сошел бы на нет как человек», — прокомментировала ситуацию актриса Людмила Поргина.

Другие жалеют артиста, и считают, что восемь лет — это слишком большой срок.

«Когда человек находится на грани жизни и смерти, это большая трагедия», — сказал актер Владимир Машков.

«Судить надо, кто на протяжении 15 лет подставляли наркотики, судить надо тех, кто знает, что он садится за руль в пьяном угаре, наливали ему», — считает актер Алексей Огурцов.

Представители потерпевшей стороны уверены, что такое строгое наказание Ефремов получил из-за своего адвоката.

«Эльман Пашаев обещал Михаилу Олеговичу за гонорар в 11 миллионов либо условный срок, либо полное освобождение. Михаил Олегович через некоторое время осознает, что он также стал жертвой одного из уже величайших известных мошенников», — объяснила адвокат Анна Бутырина.

Возможно, если бы артист сразу признал вину и согласился на досудебную сделку со следствием, наказание могло быть менее суровым. Впрочем, теперь это понимает и сам артист. Михаил Ефремов сделал неожиданное заявление.

«Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. Мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — пояснил Михаил Олегович.

До вступления приговора в силу Михаил Ефремов будет находиться в СИЗО. Его уже навестила правозащитник. Марина Литвинович рассказала, осужденный чувствует себя хорошо и даже читает пьесы для арестантов.

«Камера нормальная, она отремонтировала, есть телевизор, чайник, он попал в неплохое сизо. На ужин давали жаренную селедку с пюре. Чай и хлеб», — рассказала правозащитница Марина Левонтович.

Однако ожидать отправки в колонию Ефремова в ближайшее время не стоит. Адвокат актера подал на апелляцию. Рассмотрение может занять до трех месяцев.