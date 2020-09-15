«Показалось, самолет падает» — взрыв произошел рядом с бывшим домом Зеленского

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Светлана Шевченко
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Информацию о ЧП в сети опубликовала живущая неподалеку певица Гайтана, обратившись к подписчикам с расспросом о том, что случилось.

«Показалось, самолет падает» — взрыв произошел рядом с бывшим домом Зеленского

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис

Проживающая недалеко от бывшего дома президента Украины Владимира Зеленского под Киевом певица Гайтана опубликовала в сети волнительный пост о том, что она поздно ночью услышала взрыв.

«В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал?» — задалась вопросом знаменитостость.

Facebook / Гайтана Эссами

Оказалось, что ее подписчики более осведомлены. По их данным, в Чабанах, что неподалеку, произошла авария газовой трубы.

«В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока», — позднее на своей странице в Facebook написал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Более подробной информации пока не поступало.

Тема:
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