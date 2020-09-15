Вакцина «Спутник V» поступила в регионы РФ
В ВОЗ опасаются, что новая вспышка коронавируса в Европе приведет к росту смертности в ближайшие месяцы.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim via www.imago-images.; 5-tv.ru
Поддержать медиков, которые работают с повышенной нагрузкой в период пандемии — одна из приоритетных задач правительства. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные, также на выплаты социальным работникам», — подчеркнул премьер-министр.
Между тем, в российские регионы поступают первые партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее уже получили Петербург и Ленинградская область.
А в мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом — 308 тысяч человек за сутки. Это максимальное число за весь период пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Первенство по уровню заболеваемости удерживает Индия. Там за сутки почти сто тысяч инфицированных… Израиль снова ввел всеобщий карантин. На три недели.
Очаги распространения коронавируса заполыхали и в Европе. Эксперты заявляют о второй волне. В Испании диагноз подтвердился у 12 тысяч человек. Такого не было даже в самый разгар эпидемии в апреле.
Британия и Австрия с этого дня возобновляют ограничения. Маски теперь обязательны повсеместно. Массовые мероприятия вне закона. На этом фоне ВОЗ прогнозирует рост смертности в странах ЕС в октябре и ноябре.
- 14 сент
- Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
- 12 сент
- В Британии возобновили испытания вакцины от COVID-19, вызвавшей «необъяснимое заболевание» у добровольца
- 12 сент
- Первую партию вакцины против коронавируса направили в российские регионы
- 11 сент
- Назван ряд заболеваний, несовместимых с прививкой от коронавируса
- 10 сент
- Создатели вакцины «Спутник V» ответили на вопросы международного научного журнала
- 10 сент
- Россия не планирует закупать иностранные вакцины против COVID-19
- 10 сент
- Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
- 10 сент
- Началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса
- 9 сент
- На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
- 9 сент
- Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
Читайте также
93%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?