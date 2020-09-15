Вакцина «Спутник V» поступила в регионы РФ

Поддержать медиков, которые работают с повышенной нагрузкой в период пандемии — одна из приоритетных задач правительства. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные, также на выплаты социальным работникам», — подчеркнул премьер-министр.

Между тем, в российские регионы поступают первые партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее уже получили Петербург и Ленинградская область.

А в мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом — 308 тысяч человек за сутки. Это максимальное число за весь период пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Первенство по уровню заболеваемости удерживает Индия. Там за сутки почти сто тысяч инфицированных… Израиль снова ввел всеобщий карантин. На три недели.

Очаги распространения коронавируса заполыхали и в Европе. Эксперты заявляют о второй волне. В Испании диагноз подтвердился у 12 тысяч человек. Такого не было даже в самый разгар эпидемии в апреле.

Британия и Австрия с этого дня возобновляют ограничения. Маски теперь обязательны повсеместно. Массовые мероприятия вне закона. На этом фоне ВОЗ прогнозирует рост смертности в странах ЕС в октябре и ноябре.