Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

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Татьяна Меркер
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После вынесения приговора артист отказался от услуг Эльмана Пашаева, который защищал его в суде.

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Фото: ТАСС / Щербак Александр

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В день вынесения Пресненским судом Москвы приговора актеру Михаилу Ефремову закончилось сотрудничество подсудимого с его адвокатом Эльманом Пашаевым. Ефремов отказался от услуг правозащитника, которого многие обвиняют в непрофессионализме.

Для подачи апелляционной жалобы на приговор актеру был привлечен другой адвокат — Роман Филиппов. Его назначение подтвердили в адвокатской конторе Russian Lawyers Company, сообщает РИА Новости.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков», — заявили в адвокатской конторе.

Предыдущего адвоката артиста Эльмана Пашаева обвиняют в том, что он сам навязал свои услуги, потребовав за них 11 миллионов рублей, и попросту обманул подзащитного. Ефремов остался недоволен работой адвоката и приговором суда.

Суд назначил Михаилу Ефремову наказание в виде восьми лет колонии общего режима за участие в ДТП, приведшему к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголый Пашаев передал Ефремову привет с пьяной вечеринки.

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