Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

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Светлана Шевченко
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Михаилу Борисову стало плохо днем во время записи программы и он был экстренно госпитализирован. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ.

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Фото: Mihailborisov.ru

Смерть известного телеведущего, актера и режисссера Михаила Борисова стала неожиданностью и шоком для всех.

Накануне 71-летнему актеру стало плохо во время записи популярнейшей программы «Русское лото». Уже в больнице Борисова ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Врачи диагностировали у него воспаление легких, но продолжили проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. Позднее было принято решение о переводе его в специализированную больницу. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать.

Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Информации о прощании и похоронах пока не поступало. Все произошло так стремительно, что родственники на звонки СМИ стали активно опровергать поступающую информацию. Официально о его смерти заявлений также не было.

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