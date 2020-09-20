Популярный фрукт в тысячи раз снижает риск заражения коронавирусом
Лабораторные эксперименты с хурмой провели японские ученые.
Фото: Depositphotos / VadimVasenin
Японские ученые обнаружили фрукт, употребление которого снижает риск заразиться коронавирусом при контакте с больными в десятки тысяч раз, пишет «Экономика сегодня». Эксперимент проводился в медицинском университете Нара под руководством профессоров-иммунологов Тосихиро Ито и Яно Хисакадзу. Они вводили дубильные вещества из хурмы в слюну человека вместе с клетками коронавируса.
Оказалось, что всего за 10 минут контагиозность инфекции снизилась в 10 тысяч раз. Так действуют танины, содержащиеся в этом популярном плоде. Однако причину подобного явления ученые объяснить с научной точки зрения пока не могут. Тем не менее биологи рассматривают возможность создания препаратов для борьбы с распространением CJVID-19 на основе дубильного вещества из хурмы. Они продолжат эксперименты, чтобы определить необходимое количество танинов.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российский врач назвал широко распространенную в нашей стране ягоду, которая является кладезем веществ, способных защитить организм от многих инфекций, в том числе и коронавирусной.
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