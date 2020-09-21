Измена Сергея «Тарзана» Глушко супруге Наташе Королевой и последующий за ней скандал не разрушат брак знаменитостей. Таким мнением поделилась финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова в интервью iReactor.

«Я уверена, что они сойдутся в ближайшем будущем, несмотря на измены. Они крепкая и надежная семья. И Наташа сможет Тарзана простить и восстановить отношения. Они бережно относятся друг к другу и найдут тот компромисс, который так важен в браке. У Наташи есть женская мудрость, тактичность, и она примет верное решение», — уверена Миронова.

Как писал 5-tv.ru, в начале сентября Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Звезда уверяет, что за время ее пребывания в отпуске домой к мужу приходили две дамы, которые могли пойти на воровство. Имя одной из подозреваемых позже стало известно — речь о 28-летней актрисе Анастасии Шульженко. Впоследствии она заявила, что ждет от Тарзана ребенка.

Вскоре после назревшего скандала стриптизер выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. Спустя сутки «мужик на 200%», как назвал он себя, удалил запись с признанием. Вскоре после выхода телешоу с участием Шульженко разозленный Глушко назвал «преступниками» тех, кто допустил даму в эфир и позволил на всю страну обнародовать непристойное видео с участием самого Сергея.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-любовница Тарзана уверена, что Королева тоже изменяет.