Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве

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Алиса Маркова
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По некоторым данным, юрист, представлявший в суде Михаила Ефремова, обманным путем прописался в квартире москвичей, а после приватизировал жилплощадь.

Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве
Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную проверку по факту возможных противоправных действиях адвоката Эльмана Пашаева, который летом представлял в суде осужденного за «пьяное» ДТП Михаила Ефремова. При наличии оснований Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

По некоторым данным, Эльман Пашаев, вероятно может быть причастен к мошенничеству с московской недвижимостью. Предполагается, что из-за действий правозащитника одна столичная семья лишилась своих квадратных метров. Согласно опубликованной в некоторых СМИ информации, Пашаев обманным путем прописался в квартире москвичей, а после приватизировал жилплощадь.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав. Тем временем сам юрист, по данным ТАСС, заявил, что не причастен к хищению жилплощади в столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова. Лишенный адвокатского статуса юрист уверяет: в его практике никогда не было подобных фиаско.

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