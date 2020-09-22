Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО

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Алина Потёмкина
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Актер является давним и ярым фанатом красно-белых.

Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО

Фото: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП и находящийся в СИЗО, отреагировал на итог футбольной встречи команд ЦСКА и «Спартак», прошедшей 13 сентября. Как пишет издание «Спорт-Экспресс», артист в ответном письме журналисту Артему Локалову посетовал, что не смог посмотреть игру из-за отсутствия в СИЗО телеканала, который транслировал матч. Счет он узнал позже и очень расстроился.

«Посмотрел уже потом „После футбола“ с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще и с „конями“. Надеюсь, „Спартак“ поборется с „газом“ (вероятно, что артист имел в виду команду „Зенит“ — Прим. ред.)», — приводит слова Ефремова издание.

Актер — давний поклонник московского «Спартака». В СИЗО он ожидает этапирования в колонию после вынесения приговора по делу о «пьяном» ДТП. Авария со смертельным исходом случилась по вине артиста в центре Москвы 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на двойную сплошную, пересек ее и протаранил на полном ходу фургон Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице.

В ходе судебного процесса актер неоднократно менял свою позицию по поводу признания вины. В начале он записал видеообращение к семье погибшего, в котором признавал вину и просил прощения. Также он заверял, что не намерен «отмазываться» и включать связи для облегчения своей участи. После Ефремов отказался от признания вины. Во многом изменению его позиции способствовал его адвокат Эльман Пашаев. В день последнего заседания суда Ефремов признал вину и назвал свой приговор «смертельным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценила приговор Ефремову мать погибшего в ДТП водителя.

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