«Человек уже умер»: мама погибшего курьера Захарова простила Михаила Ефремова
Жуткое ДТП, виновником которого стал известный актер, произошло 8 июня в центре Москвы.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Мать погибшего в «пьяном» ДТП по вине Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова заявила, что давно простила актера и считает, что восемь лет колонии — слишком суровый приговор. В комментарии для издания «Собеседник.ru» Мария Ивановна объяснила, почему придерживается данной позиции.
Пенсионерка рассказала, что смерть любимого сына буквально почувствовала: накануне трагедии ее здоровье резко ухудшилось. Женщина тяжело переживала утрату наследника, однако призналась, что все-таки не держит зла на виновника преступления.
«Что уж теперь поделать… Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это… А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер <…> Естественно [простила — Прим.ред.]. Даже говорить нечего», — сказала Мария Ивановна.
При этом мама погибшего Захарова добавила, что никто из окружения или родственников Ефремова к ней лично не приезжал и не пытался просить прощения за случившееся. Равно, как и его правозащитники.
Также Мария Ивановна рассказала, что решение об отказе от финансовой компенсации ее близкие, признанные потерпевшими, принимали самостоятельно. И это учитывая тот факт, что ранее важные вопросы всегда обсуждались на семейном совете.
Отвечая на вопрос о том, что бы она сказала, окажись лицом к лицу с Михаилом Ефремовым, женщина поразила корреспондентов своей мудростью и милосердием.
«Я всегда говорю: «Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось…“», — высказалась Мария Ивановна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, почему «провалил» его дело.
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