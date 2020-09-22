О чем будет речь Путина на Генассамблее ООН

75-ю сессию Генассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке, уже назвали самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории. С виртуальной трибуны к миру обратятся 119 глав государств и 54 премьера.

Все лидеры записали выступления заранее. Владимир Путин свое уже направил. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава российского государства основное внимание уделил тому беспрецедентному вызову, который бросил миру коронавирус, и многочисленным проблемам, обострившимся из-за пандемии. Речь российского президента прозвучит сегодня вечером.

Тема пандемии — одна из главных на Генассамблее ООН. Как сообщал ранее 5-tv.ru, ее затронул в своем видеообращении и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также отметил, что попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и принизить роль народов, которые внесли главный вклад в победу над нацизмом выглядят абсурдными на фоне празднования 75-летия создания ООН.

По словам главы российского МИДа, сейчас необходимо оставить разногласия и снова объединиться для решения общих задач.