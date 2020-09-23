Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Москве и Подмосковье из-за тумана. В некоторых столичных аэропортах ночью задержали десятки вылетов. К этой минуте, по данным воздушных гаваней, рейсы выполняются в штатном режиме.

Кадры запечатлели жители Архангельской области. В городе Котлас ураганный ветер перерос в настоящий смерч. Порывами снесло несколько деревьев, повреждены автомобили и крыши домов. Десятки человек оказались в пунктах временного размещения

Впрочем, как уверяют метеорологи, на Северо-Запад пришло бабье лето. В Петербурге до конца недели обещают солнечную и теплую погоду. К выходным воздух прогреется до плюс 21-го градуса. Из-за этого власти Северной столицы даже перенесли начало отопительного сезона.