В Евросоюзе назревает раскол из-за «Северного потока — 2»
Страны Европы не могут прийти к единому решению относительно продолжения строительства газопровода.
Фото, видео: globallookpress.com / Stefan Sauer, 5-tv.ru
В Евросоюзе назревает раскол из-за «Северного потока — 2». В Германии опасаются, что планы США создать коалицию против строительства газопровода вызовут еще больше разногласий между европейскими странами.
Ранее предполагалось, что Евросоюз займет единую позицию по «Северному потоку — 2». С призывами ввести против России новые санкции и остановить проект выступили США, Польша и страны Балтии. Но Вашингтон, по мнению специалистов, слишком давит на коллег по Евросоюзу.
И многим это не нравится. К примеру, немецкий бизнес напуган перспективой остаться без российского газа — переплачивать за дорогой американский там не готовы. Поэтому США рискуют остаться со своими планами в гордом одиночестве.
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